Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Страны ОТГ обсудили расширение "зеленого сотрудничества" на COP31

    Экология
    • 16 ноября, 2026
    • 16:21
    Страны ОТГ обсудили расширение зеленого сотрудничества на COP31

    В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье, состоялся круглый стол высокого уровня с участием представителей стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за вопросы экологии и климата.

    Как сообщает турецкое бюро Report, Азербайджан на мероприятии представлял начальник отдела климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фуад Гумбатов.

    Он отметил потенциал Азербайджана как центра "зеленой" энергии, соединяющего рынки Центральной Азии, Турции и Европы. Также Гумбатов рассказал о реформах в сфере управления отходами и призвал расширять региональное сотрудничество в области охраны Каспийского моря, водной безопасности, возобновляемой энергетики и климатического финансирования.

    Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, президент COP31 Мурат Курум подчеркнул необходимость совместных действий тюркских государств для решения общих экологических проблем, включая снижение уровня воды в Аральском и Каспийском морях, таяние ледников и засуху.

    Генеральный секретарь ОТГ Мирвохид Азимов заявил о важности укрепления сотрудничества на основе конкретных проектов, развития потенциала возобновляемой энергетики и создания зеленых энергетических коридоров. Он также отметил инициативу объявить 2027 год "Годом охраны природы".

    Представители других стран-участниц также представили предложения по решению общих экологических проблем и развитию климатического сотрудничества.

    Страны ОТГ обсудили расширение зеленого сотрудничества на COP31
    Страны ОТГ обсудили расширение зеленого сотрудничества на COP31
    Страны ОТГ обсудили расширение зеленого сотрудничества на COP31

    Организация тюркских государств (ОТГ) COP31 Зеленая энергетика Энергетические коридоры
    Фото
    Türk dövlətləri COP31-də "yaşıl əməkdaşlığ"ın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Фото
    OTS countries discuss expanding green cooperation at COP31
    44 filmi
    44 filmi

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