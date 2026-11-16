Страны ОТГ обсудили расширение "зеленого сотрудничества" на COP31

В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье, состоялся круглый стол высокого уровня с участием представителей стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), отвечающих за вопросы экологии и климата.

Как сообщает турецкое бюро Report, Азербайджан на мероприятии представлял начальник отдела климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фуад Гумбатов.

Он отметил потенциал Азербайджана как центра "зеленой" энергии, соединяющего рынки Центральной Азии, Турции и Европы. Также Гумбатов рассказал о реформах в сфере управления отходами и призвал расширять региональное сотрудничество в области охраны Каспийского моря, водной безопасности, возобновляемой энергетики и климатического финансирования.

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, президент COP31 Мурат Курум подчеркнул необходимость совместных действий тюркских государств для решения общих экологических проблем, включая снижение уровня воды в Аральском и Каспийском морях, таяние ледников и засуху.

Генеральный секретарь ОТГ Мирвохид Азимов заявил о важности укрепления сотрудничества на основе конкретных проектов, развития потенциала возобновляемой энергетики и создания зеленых энергетических коридоров. Он также отметил инициативу объявить 2027 год "Годом охраны природы".

Представители других стран-участниц также представили предложения по решению общих экологических проблем и развитию климатического сотрудничества.