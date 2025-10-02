Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Евросоюз меняет подход к антироссийским санкциям

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 06:24
    Евросоюз меняет подход к антироссийским санкциям

    Страны ЕС собираются вводить более жесткие ограничения в отношении России.

    Как передает Report со ссылкой на сайт Еврокомиссии (ЕК), об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене.

    "Мы предлагаем новый подход к санкциям. Мы больше не подходим к ним поэтапно, а предлагаем гораздо более жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

    Глава ЕК добавила, что такой подход уже применяется в составлении 19-го пакета санкций, который сейчас находится на обсуждении.

    Напомним, что 19 сентября фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.

