Фон дер Ляйен и Каллас сегодня объявят содержание 19-го пакета санкций против РФ
- 19 сентября, 2025
- 14:17
Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас объявят содержание 19-го пакета санкций в отношении России, который утвержден комиссией.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом объявила глава пресс-службы ЕС Паула Пиньо.
