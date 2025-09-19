Фон дер Ляйен и Каллас сегодня объявят содержание 19-го пакета санкций против РФ

Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас объявят содержание 19-го пакета санкций в отношении России, который утвержден комиссией.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом объявила глава пресс-службы ЕС Паула Пиньо.