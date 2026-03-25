Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    • 25 марта, 2026
    • 21:28
    Евросоюз и Китай провели военные консультации по Украине, Ирану и Тайваню

    Впервые за два года Евросоюз и КНР провели военные консультации, в ходе которых обсудили российско-украинский конфликт, ситуацию в Южно-Китайском море и войну США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

    "В Брюсселе 24 марта прошел 15-й раунд консультаций по безопасности и обороне между ЕС и КНР", - отмечается в заявлении.

    Стороны также обсудили вопросы разоружения, нераспространения и безопасности в космосе.

    Евросоюз призвал руководство КНР оказать влияние на Россию для прекращения конфликта в Украине, а также подчеркнул ответственность Китая за обеспечение стабильности и свободы судоходства в Южно-Китайском море и в Тайваньском проливе.

    ЕС представляла директор европейской внешнеполитической службы по вопросам мира, безопасности и обороны Бенедикта фон Зехерр-Тосс, китайскую сторону - делегация отдела международного военного сотрудничества Центрального военного совета КНР.

    Предыдущий раунд этих консультаций состоялся в 2024 году в Пекине.

    Европейский союз (ЕС) Китай Военные консультации
    Ты - Король

    Последние новости

