Европол предупреждает об угрозе новых терактов ИГ в Европе

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) планирует в ближайшее время осуществить новые нападения в Европе. Как сообщает Report cо ссылкой на DW, об этом заявили в полицейской службе ЕС Европол.

Из-за потери экстремистами территорий в Сирии и Ираке повышается опасность новых терактов в Западной Европе, говорится в отчете антитеррористического центра Европола, опубликованном сегодня в Гааге.

Новые нападения на территории стран Европейского Союза могут быть совершены как террористами-одиночками, так и целыми группами, полагают авторы доклада. Наиболее высока угроза террористических актов во Франции. Также среди возможных целей исламистов эксперты называют Бельгию, Германию, Нидерланды и Великобританию.

По оценкам спецслужб, в настоящее время в европейских странах могут находиться десятки потенциальных террористов ИГ. Правоохранительные органы Германии за последний год арестовали десятки сторонников "Исламского государства", предотвратив ряд терактов.