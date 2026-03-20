Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Европейский совет призвал к немедленной деэскалации конфликта вокруг Ирана

    Другие страны
    • 20 марта, 2026
    • 02:23
    Европейский совет призвал к немедленной деэскалации конфликта вокруг Ирана

    Европейский совет призвал к немедленной деэскалации конфликта вокруг Ирана, подчеркнув угрозу региональной и глобальной безопасности.

    Как передает европейское бюро Report, об этом говорится в итоговом заявлении лидеров ЕС по итогам саммита в Брюсселе 19 марта.

    В документе лидеры ЕС осудили удары Ирана по странам региона и потребовали их немедленного прекращения, а также призвали к соблюдению суверенитета и норм международного права.

    Совет ЕС также выступил за введение моратория на атаки по гражданской инфраструктуре, включая энергетические и водные объекты, выразив обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и экономическими последствиями конфликта.

    Отдельно подчеркивается необходимость обеспечения свободы судоходства, прежде всего через Ормузский пролив, и усиления морской безопасности. ЕС намерен укрепить свои военно-морские миссии в регионе без изменения их мандата.

    Лидеры ЕС подтвердили поддержку стран, находящихся вблизи зоны конфликта, а также отметили необходимость усиления систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

    Кроме того, в ЕС заявили о готовности участвовать в дипломатических усилиях по снижению напряженности и подчеркнули, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

    В заявлении также выражена серьезная обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу, подтверждена приверженность решению на основе двух государств - Израиля и Палестины.

    Лидеры ЕС призвали обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу, где ситуация остается крайне тяжелой.

    По ситуации в Ливане Европейский союз призвал к деэскалации, поддержал суверенитет страны, осудил действия "Хезболлы" и подтвердил поддержку миротворческой миссии ООН.

    Европейский совет Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Последние новости

