Европейский совет призвал к немедленной деэскалации конфликта вокруг Ирана, подчеркнув угрозу региональной и глобальной безопасности.

Как передает европейское бюро Report, об этом говорится в итоговом заявлении лидеров ЕС по итогам саммита в Брюсселе 19 марта.

В документе лидеры ЕС осудили удары Ирана по странам региона и потребовали их немедленного прекращения, а также призвали к соблюдению суверенитета и норм международного права.

Совет ЕС также выступил за введение моратория на атаки по гражданской инфраструктуре, включая энергетические и водные объекты, выразив обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и экономическими последствиями конфликта.

Отдельно подчеркивается необходимость обеспечения свободы судоходства, прежде всего через Ормузский пролив, и усиления морской безопасности. ЕС намерен укрепить свои военно-морские миссии в регионе без изменения их мандата.

Лидеры ЕС подтвердили поддержку стран, находящихся вблизи зоны конфликта, а также отметили необходимость усиления систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Кроме того, в ЕС заявили о готовности участвовать в дипломатических усилиях по снижению напряженности и подчеркнули, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

В заявлении также выражена серьезная обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу, подтверждена приверженность решению на основе двух государств - Израиля и Палестины.

Лидеры ЕС призвали обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу, где ситуация остается крайне тяжелой.

По ситуации в Ливане Европейский союз призвал к деэскалации, поддержал суверенитет страны, осудил действия "Хезболлы" и подтвердил поддержку миротворческой миссии ООН.