Европейские лидеры приветствуют победу Мадьяра на выборах в Венгрии

Европейские лидеры поздравили нового премьера Венгрии Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах.

Как передает Report, соответствующие заявления опубликованы в социальных сетях.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил Петера Мадьяра, подчеркнув готовность к активному сотрудничеству с новым главой венгерского правительства.

"С большим уважением отношусь к решению, принятому гражданами Венгрии на прошедших вчера парламентских выборах. Готов к тесному взаимодействию с новым премьером, которого поздравляю с итогами голосования", - написал он в соцсети X.

Фицо отметил, что Братислава намерена развивать дружественные и взаимовыгодные отношения с Будапештом, а также работать над улучшением положения национальных меньшинств в обеих странах. Он также подчеркнул важность возрождения сотрудничества в рамках Вышеградской группы и координации усилий в сфере энергетической безопасности.

По словам словацкого премьера, нефтепровод "Дружба" остается ключевым элементом энергетических интересов Словакии, Венгрии и всей Центральной Европы.

Премьер-министр Великобритания Кир Стармер назвал победу Мадьяра "историческим моментом не только для Венгрии, но и для европейской демократии", выразив надежду на совместную работу ради безопасности и процветания.

"Давайте вместе двигаться вперед к более суверенной Европе ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя победу Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии.

Канцлер Германия Фридрих Мерц в своем обращении призвал объединить усилия для построения "сильной, безопасной и единой Европы".

Премьер Италии Джорджа Мелони также поздравила Мадьяра с "убедительной победой на выборах", подчеркнув прочные дружеские связи между Римом и Будапештом.

"Италия и Венгрия - страны, связанные глубокими узами дружбы, и я уверена, что мы продолжим работать вместе в конструктивном духе в интересах наших народов и для решения общих проблем", - заявила она.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По данным Национального избирательного бюро (NVI), после обработки 98,93% протоколов, "Тиса" набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте. У правящей партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" - 38,43% голосов и 55 мандатов.