Европейская комиссия не будет вводить санкции в отношении Испании и Португалии

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия решила не вводить санкции в отношении Испании и Португалии за бюджетные нарушения. Как передает Report, об этом пишет газета El Pais со ссылкой на свои источники.

В начале июля министры финансов стран Евросоюза договорились о начале официальной процедуры введения санкций против Испании и Португалии за неспособность снизить дефицит бюджета к установленному ЕС сроку. Совет министров финансов "установил, что Испания и Португалия не предприняли эффективных действий в соответствии с данными им рекомендациями по сокращению бюджетного дефицита".