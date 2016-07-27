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    Европейская комиссия не будет вводить санкции в отношении Испании и Португалии

    Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на свои источники

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия решила не вводить санкции в отношении Испании и Португалии за бюджетные нарушения. Как передает Report, об этом пишет газета El Pais со ссылкой на свои источники.

    В начале июля министры финансов стран Евросоюза договорились о начале официальной процедуры введения санкций против Испании и Португалии за неспособность снизить дефицит бюджета к установленному ЕС сроку. Совет министров финансов "установил, что Испания и Португалия не предприняли эффективных действий в соответствии с данными им рекомендациями по сокращению бюджетного дефицита".

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