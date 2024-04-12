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Европарламент проголосовал за включение права на аборт в Хартию основных прав ЕС

Европарламент проголосовал за включение права на аборт в Хартию основных прав ЕС Депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 08:37
Европарламент проголосовал за включение права на аборт в Хартию основных прав ЕС

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.

Как передает Report, инициативу поддержали 336 законодателей, 163 высказались против, воздержались 39.

Документ призывает государства-члены ЕС – прежде всего Польшу и Мальту – полностью декриминализировать аборты, а также устранить препятствия для проведения абортов и бороться с такими препятствиями.

Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность ростом финансирования антиабортных групп в ЕС и призвали Еврокомиссию не предоставлять финансирование организациям, выступающим за ограничение репродуктивных прав женщин.

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Версия на английском языке EU votes in favour of classifying abortion access as a fundamental right
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Aİ-də abort hüququnun konsolidasiyasına dəstək verib

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