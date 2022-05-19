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Европарламент проголосовал за отмену импортных пошлин ЕС для Украины

Европарламент проголосовал за отмену импортных пошлин ЕС для Украины Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.
Другие страны
19 мая 2022 г. 15:24
Европарламент проголосовал за отмену импортных пошлин ЕС для Украины

Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее голосование состоялось в четверг в рамках пленарного заседания Европарламента. "За" проголосовали 515 депутатов, "против" – 32, 11 воздержались.

В Европарламенте отметили, что голосование является ответом на последствия войны России против Украины, которая ограничивает возможности страны для торговли.

Предложенные меры полностью отменят ввозные пошлины на промышленную продукцию, ввозные пошлины на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры в отношении импорта стали сроком на один год.

Следующим шагом должна быть публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу на следующий день.

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