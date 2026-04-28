Европарламент предлагает увеличить долгосрочный бюджет ЕС до 2 трлн евро
- 28 апреля, 2026
- 16:15
Европейский парламент предложил увеличить долгосрочный бюджет ЕС на 2028–2034 годы до примерно 2 трлн евро, что на 10% выше первоначального предложения Еврокомиссии.
Как сообщает европейское бюро Report из Страсбурга, это предложение нашло поддержку депутатов во время обсуждений в ходе пленарного заседания в парламенте 28 апреля.
По мнению депутатов, бюджет должен составить 1,27% валового национального дохода ЕС. При этом расходы на погашение долгов фонда восстановления NextGenerationEU предлагается вынести за рамки бюджетных ограничений.
Дополнительные средства планируется направить на оборону, инновации, "зеленую" и цифровую трансформацию, а также инфраструктуру. При этом парламент настаивает на сохранении финансирования сельского хозяйства и регионального развития.
"Мы приняли сильную позицию, сочетая новые приоритеты с поддержкой традиционных программ", - заявил содокладчик Зигфрид Мурешан.
Депутаты также выступают за введение новых источников доходов, которые могли бы приносить около 60 млрд евро ежегодно, включая возможные налоги на цифровые услуги и криптоактивы.
Данная инициатива отражает намерение Европейского союза усилить значение бюджета в качестве инструмента для инвестиций. Тем не менее переговорный процесс с государствами - членами объединения рискует стать непростым вследствие существующих противоречий по вопросам финансирования и механизмов распределения бюджетных средств.
Ряд государств ЕС, в первую очередь Германия, придерживаются мнения, что необходим более сдержанный и экономный подход к бюджету в нынешних условиях.