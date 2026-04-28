Aİ-nin uzunmüddətli büdcəsinin 2 trilyon avroya qədər artırılması təklif edilib
- 28 aprel, 2026
- 16:52
Avropa Parlamenti Avropa İttifaqının (Aİ) 2028–2034-cü illər üçün uzunmüddətli büdcəsinin təxminən 2 trilyon avroya qədər artırılmasını təklif edib ki, bu da Avropa Komissiyasının ilkin təklifindən 10 % yüksəkdir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu təklif aprelin 28-də parlamentin plenar iclasında müzakirələr zamanı deputatların dəstəyini qazanıb.
Deputatların fikrincə, büdcə Aİ-nin ümumi milli gəlirinin 1,27 %-ni təşkil etməlidir. Eyni zamanda NextGenerationEU bərpa fondunun borclarının ödənilməsi üçün xərclərin büdcə məhdudiyyətləri çərçivəsindən kənara çıxarılması təklif olunur.
Müdafiə, innovasiyalar, "yaşıl" və rəqəmsal transformasiya, eləcə də infrastruktura əlavə vəsaitin yönəldilməsi planlaşdırılır. Bununla yanaşı, parlament kənd təsərrüfatı və regional inkişafın maliyyələşdirilməsinin davam etdirilməsində israr edir.
"Biz yeni prioritetləri ənənəvi proqramların dəstəyi ilə birləşdirərək güclü mövqe tutmuşuq", - həmməruzəçi Ziqfrid Mureşan bildirib.
Deputatlar həmçinin rəqəmsal xidmətlər və kriptoaktivlər üzrə mümkün vergilər daxil olmaqla, ildə təxminən 60 milyard avro gəlir gətirə biləcək yeni gəlir mənbələrinin tətbiqinin tərəfdarıdırlar.
Bu təşəbbüs Avropa İttifaqının büdcənin investisiya aləti kimi əhəmiyyətini gücləndirmək niyyətini əks etdirir. Bununla belə, maliyyələşdirmə məsələləri və büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi mexanizmləri ilə bağlı mövcud ziddiyyətlər səbəbindən üzv dövlətlərlə danışıqlar prosesinin mürəkkəb olması ehtimalı var.
Bir sıra Aİ dövlətləri, ilk növbədə, Almaniya, indiki şəraitdə büdcəyə daha təmkinli və qənaətcil yanaşmanın zəruri olduğunu hesab edir.