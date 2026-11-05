В Азербайджане создадут первый морской национальный парк

В Азербайджане началась работа по созданию первого в стране морского национального парка.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана Рашад Аллахвердиев в ходе панельных дискуссий в рамках форума аквакультуры.

По его словам, в границы национального парка будет включена морская акватория.

"Это предполагает обеспечение охраны морской акватории, проведение на ее территории соответствующих рейдов и предотвращение незаконного вылова рыбы", - сказал Аллахвердиев.