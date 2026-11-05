В Азербайджане создадут первый морской национальный парк
АПК
- 05 ноября, 2026
- 14:44
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В Азербайджане началась работа по созданию первого в стране морского национального парка.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана Рашад Аллахвердиев в ходе панельных дискуссий в рамках форума аквакультуры.
По его словам, в границы национального парка будет включена морская акватория.
"Это предполагает обеспечение охраны морской акватории, проведение на ее территории соответствующих рейдов и предотвращение незаконного вылова рыбы", - сказал Аллахвердиев.
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