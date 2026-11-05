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    В Азербайджане создадут первый морской национальный парк

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 14:44
    В Азербайджане создадут первый морской национальный парк

    В Азербайджане началась работа по созданию первого в стране морского национального парка.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана Рашад Аллахвердиев в ходе панельных дискуссий в рамках форума аквакультуры.

    По его словам, в границы национального парка будет включена морская акватория.

    "Это предполагает обеспечение охраны морской акватории, проведение на ее территории соответствующих рейдов и предотвращение незаконного вылова рыбы", - сказал Аллахвердиев.

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