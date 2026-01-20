Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Европарламент поддержал ускоренную процедуру выделения Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 17:31
    Европарламент поддержал ускоренную процедуру выделения Украине 90 млрд евро

    Европейский парламент (ЕП) во вторник поддержал запрос Еврокомиссии на ускоренное рассмотрение законодательных процедур по финансовому пакету ЕС для поддержки Украины.

    Как сообщает европейское бюро Report, большинство парламентариев проголосовали "за" на пленарном заседании за это предложение, предусматривающее предоставление Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд евро (в 2026-2027гг - ред.), который будет финансироваться за счет общих заимствований ЕС на рынках капитала и гарантирован за счет резерва бюджета.

    Этот новый инструмент обеспечит военную помощь, включая поддержку оборонной промышленности Украины и ее интеграцию в европейскую, а также общую бюджетную поддержку Киеву.

    Параллельно с этим депутаты Европарламента также решили ускорить работу над сопутствующим предложением о внесении поправок в "Механизм для Украины" (Ukraine Facility) и решением Совета ЕС об усиленном сотрудничестве, чтобы 24 государства (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) могли предоставить Украине кредит.

    Голосование по данному вопросу пройдет завтра, 21 января.

    Евросоюз Украина Европарламент кредит
    Avroparlament Ukraynaya 90 milyard avro ayırılmasının sürətləndirilmiş prosedurunu dəstəkləyib

