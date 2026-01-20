Avroparlament Ukraynaya 90 milyard avro ayırılmasının sürətləndirilmiş prosedurunu dəstəkləyib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Digər ölkələr
    20 yanvar, 2026
    17:37
    Avropa Parlamenti (AP) çərşənbə axşamı Avropa Komissiyasının Ukraynaya dəstək üçün Aİ maliyyə paketi üzrə qanunvericilik prosedurlarının sürətləndirilmiş müzakirəsinə dair sorğusunu dəstəkləyib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, parlamentarilərin əksəriyyəti plenar iclasda Ukraynaya kapital bazarlarında Aİ-nin ümumi borc vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcək və büdcə ehtiyatı ilə zəmanət veriləcək 90 milyard avro məbləğində Aİ krediti (2026-2027-ci illərdə - red.) nəzərdə tutan bu təklifin lehinə səs verib.

    Bu yeni alət Ukraynanın müdafiə sənayesinə dəstək və onun Avropaya inteqrasiyası da daxil olmaqla hərbi yardım, eləcə də Kiyevə ümumi büdcə dəstəyi təmin edəcək.

    Bununla paralel olaraq, Avropa Parlamentinin deputatları həmçinin "Ukrayna üçün Mexanizm"ə (Ukraine Facility) düzəlişlərin edilməsi və 24 dövlətin (Çexiya, Macarıstan və Slovakiya istisna olmaqla) Ukraynaya kredit verə bilməsi üçün Aİ Şurasının gücləndirilmiş əməkdaşlıq haqqında qərarı ilə bağlı müşayiətedici təklif üzərində işi sürətləndirmək qərarına gəliblər.

    Bu məsələ üzrə səsvermə sabah, 21 yanvarda keçiriləcək.

