Европарламент объявил Россию "государством-спонсором терроризма"

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма".

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, 494 евродепутата проголосовали за, 102 против или воздержались.

В резолюции утверждается, что российские военные наносят удары по гражданским объектам на Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре, больницам, школам и убежищам, что является нарушением международного права.

Документ не носит юридически обязывающей силы и носит рекомендательный характер.