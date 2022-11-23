Европарламент объявил Россию "государством-спонсором терроризма"

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма".
Как передает Report со ссылкой на Reuters, 494 евродепутата проголосовали за, 102 против или воздержались.
В резолюции утверждается, что российские военные наносят удары по гражданским объектам на Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре, больницам, школам и убежищам, что является нарушением международного права.
Документ не носит юридически обязывающей силы и носит рекомендательный характер.