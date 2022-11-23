О нас

Европарламент объявил Россию "государством-спонсором терроризма"

Европарламент объявил Россию "государством-спонсором терроризма" Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма".
Другие страны
23 ноября 2022 г. 15:26
Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, 494 евродепутата проголосовали за, 102 против или воздержались.

В резолюции утверждается, что российские военные наносят удары по гражданским объектам на Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре, больницам, школам и убежищам, что является нарушением международного права.

Документ не носит юридически обязывающей силы и носит рекомендательный характер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi