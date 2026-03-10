Европарламент объявил первых лауреатов Европейского ордена за заслуги

Европейский парламент объявил первых лауреатов Европейского ордена за заслуги - новой награды, учрежденной за вклад в европейскую интеграцию и продвижение европейских ценностей.

Как сообщает европейское бюро Report, имена награжденных были объявлены на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Орденом высшей степени награждены бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, бывший лидер движения "Солидарность" и экс-президент Польши Лех Валенса, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Почетными орденоносцами стали бывший президент Литвы Валдас Адамкус, экс-премьер-министр Польши и бывший председатель Европарламента Ежи Бузек, государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, президент Молдовы Майя Санду, бывший глава европейской дипломатии Хавьер Солана, а также бывший президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише и ряд других европейских политических деятелей.

Орден третьей степени был присужден, в частности, всем музыкантам ирландской группы U2 во главе с ее лидером Боно. Среди лауреатов также представители различных профессий - врачи, юристы, шеф-повар и бывший вице-президент Европейской комиссии.

Европейский орден за заслуги был учрежден в прошлом году по случаю 75-летия Декларации Шумана, положившей начало созданию Европейского объединения угля и стали - прообраза современного Европейского союза.

Церемония награждения пройдет в мае в Страсбурге.