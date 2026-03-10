Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Европарламент объявил первых лауреатов Европейского ордена за заслуги

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 17:28
    Европарламент объявил первых лауреатов Европейского ордена за заслуги

    Европейский парламент объявил первых лауреатов Европейского ордена за заслуги - новой награды, учрежденной за вклад в европейскую интеграцию и продвижение европейских ценностей.

    Как сообщает европейское бюро Report, имена награжденных были объявлены на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

    Орденом высшей степени награждены бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, бывший лидер движения "Солидарность" и экс-президент Польши Лех Валенса, а также президент Украины Владимир Зеленский.

    Почетными орденоносцами стали бывший президент Литвы Валдас Адамкус, экс-премьер-министр Польши и бывший председатель Европарламента Ежи Бузек, государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, президент Молдовы Майя Санду, бывший глава европейской дипломатии Хавьер Солана, а также бывший президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише и ряд других европейских политических деятелей.

    Орден третьей степени был присужден, в частности, всем музыкантам ирландской группы U2 во главе с ее лидером Боно. Среди лауреатов также представители различных профессий - врачи, юристы, шеф-повар и бывший вице-президент Европейской комиссии.

    Европейский орден за заслуги был учрежден в прошлом году по случаю 75-летия Декларации Шумана, положившей начало созданию Европейского объединения угля и стали - прообраза современного Европейского союза.

    Церемония награждения пройдет в мае в Страсбурге.

    Европейский союз Европейский орден за заслуги
    Merkel, Zelenski və Valensa Avropa Xidmət Ordeni ilə təltif olunublar
    Ты - Король

    Последние новости

    17:54

    Азербайджанский театр откроется в Дербенте после реконструкции

    Kультурная политика
    17:53

    Азербайджан избран членом Еврокомиссии по борьбе с ящуром

    Здоровье
    17:50

    В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства Фридриха Мерца

    Другие страны
    17:47

    AYNA: Онлайн-продажа билетов на автобусные маршруты вдвое увеличилась

    Инфраструктура
    17:46

    Руй Жорже назначен главным тренером сборной Азербайджана U-20

    Футбол
    17:44
    Фото

    Обсуждены финансовые результаты портфельных компаний AİH за 2026 год

    Финансы
    17:43
    Фото

    MEDIA провело воркшоп для ряда представителей СМИ

    Медиа
    17:39

    Парламент Турции собрался на закрытое заседание по Ирану, министры выступают с докладами

    В регионе
    17:39

    Утвержден Генеральный план развития Гянджи до 2040 года

    Внутренняя политика
    Лента новостей