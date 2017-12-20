Еврокомиссия запускает в отношении Польши санкционную процедуру

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

"Комиссия решила задействовать статью 7(1)", - заявил он журналистам в Брюсселе.

По его словам, на сегодня у ЕК "нет других вариантов".

Данная санкционная мера запускается в отношении государства ЕС впервые.