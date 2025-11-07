Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 15:01
Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЕК.
Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х написала о том, что такое решение принято на фоне продолжающихся вторжений в воздушное пространство европейский стран.
"Поездки в ЕС - это привилегия, а не данность", - отметила она.
Последние новости
15:32
Болгария готовится к введению внешнего управления над НПЗ "ЛУКОЙЛа" в БургасеЭнергетика
15:29
В суде оглашены доказательства по делу Давита БабаянаПроисшествия
15:25
Азербайджан и ЕС возобновят переговоры по Приоритетам партнерстваВнешняя политика
15:16
Премьер Пакистана прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
15:09
Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку — важный шаг для нормализации отношенийВнешняя политика
15:05
В Баку пройдет велопробег "Наш флаг - символ победы, источник гордости"Индивидуальные
15:03
МИД: Участие Азербайджана на саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятноВнешняя политика
15:01
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянамДругие страны
14:57