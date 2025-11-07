Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам

Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЕК.

Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х написала о том, что такое решение принято на фоне продолжающихся вторжений в воздушное пространство европейский стран.

"Поездки в ЕС - это привилегия, а не данность", - отметила она.