    Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 15:01
    Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам

    Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЕК.

    Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х написала о том, что такое решение принято на фоне продолжающихся вторжений в воздушное пространство европейский стран.

    "Поездки в ЕС - это привилегия, а не данность", - отметила она.

    Avropa Komissiyası rusiyalılara yeni çoxdəfəlik vizaların verilməsini qadağan edib

