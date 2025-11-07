Avropa Komissiyası rusiyalılara yeni çoxdəfəlik vizaların verilməsini qadağan edib
- 07 noyabr, 2025
- 15:18
Avropa Komissiyası Rusiya vətəndaşlarına yeni çoxdəfəlik vizaların verilməsini qadağan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının məlumatında bildirilib.
Rusiyalılar indi Avropa İttifaqı ölkələrinə hər dəfə daxil olmaq istədikdə yeni viza üçün müraciət etməlidirlər.
Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas "X"da yazıb ki, bu qərar Avropa ölkələrinin hava məkanına davamlı müdaxilələr fonunda qəbul edilib.
