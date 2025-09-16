Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Еврокомиссия в среду обсудит ограничения на торговлю с Израилем

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 15:06
    Еврокомиссия в среду обсудит ограничения на торговлю с Израилем

    Коллегия Еврокомиссии в среду, 17 сентября, обсудит пакет ограничительных мер в отношении Израиля из-за его действий в Газе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге во вторник сказала официальный представитель ЕС Паула Пиньо.

    "Завтра на заседании Коллегии комиссары рассмотрят комплекс мер, касающихся Израиля. В частности, предложение комиссии о приостановлении действия определенных торговых положений Евро-средиземноморского соглашения между Европейским Союзом и Израилем", - заявила она.

    Пиньо уточнила, что среди предложенных мер есть те, которые потребует одобрения Совета ЕС, то есть всех 27 стран союза.

    При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что ситуация в городе Газа катастрофическая.

    В частности, ЕС настойчиво призывает Израиль отказаться от масштабных атак в городе, так как это приведет к новым жертвам, разрушениям и гуманитарной катастрофе. "Голод разворачивается у нас на глазах, это должно прекратиться сейчас", - заявили официальные представители ЕС, добавив, что соблюдение международного гуманитарного права остается обязательным.

    Avropa Komissiyası İsrailə qarşı məhdudiyyətləri müzakirə edəcək

