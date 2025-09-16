Avropa Komissiyası İsrailə qarşı məhdudiyyətləri müzakirə edəcək
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 15:24
Avropa Komissiyası sentyabrın 17-də İsrailin Qəzzadakı fəaliyyətləri səbəbindən ona qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər paketini müzakirə edəcək.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin rəsmi nümayəndəsi Paula Pinyo brifinqdə bildirib.
"Sabah kollegiya iclasında komissarlar İsraillə bağlı tədbirlər kompleksini nəzərdən keçirəcəklər. Buraya Aİ ilə İsrail arasında Avropa-Aralıq dənizi sazişinin müəyyən ticarət müddəalarının dayandırılması ilə bağlı komissiyanın təklif də daxildir", - o bildirib.
P.Pinyo qeyd edib ki, təklif olunan tədbirlər arasında Aİ Şurasının, yəni ittifaqa üzv 27 ölkənin təsdiqini tələb edənlər var.
Bununla yanaşı, Avropa Komissiyası Qəzza şəhərindəki vəziyyətin faciəli olduğunu vurğulayıb.
Son xəbərlər
16:02
"Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilibFutbol
15:56
Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİVİKT
15:55
"Qəbələ"nin futbolçusu dünya çempionatında iştirak edəcəkFutbol
15:53
"Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olubFutbol
15:47
Azərbaycan Avropa Karlar İdman Təşkilatının tədbirinə ev sahibliyi edəcəkFərdi
15:41
Foto
Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublarXarici siyasət
15:36
Foto
Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublarXarici siyasət
15:35
II Qaregin Roma Papasını Ermənistana dəvət edibRegion
15:32