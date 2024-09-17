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Еврокомиссия в новом составе приступит к работе 1 ноября

Еврокомиссия в новом составе приступит к работе 1 ноября Еврокомиссия (ЕК) в новом составе должна приступить к работе 1 ноября этого года. Срок полномочий рассчитан на пять лет. Всех кандидатов на посты еврокомиссаров должен утвердить Европарламент.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 14:28
Еврокомиссия в новом составе приступит к работе 1 ноября

Еврокомиссия (ЕК) в новом составе должна приступить к работе 1 ноября этого года. Срок полномочий рассчитан на пять лет. Всех кандидатов на посты еврокомиссаров должен утвердить Европарламент.

Как передает Report, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети "X".

Она предложила 27 кандидатов на пост еврокомиссаров - по одному из каждой страны ЕС.

"Каждый член моей команды поделится своим опытом и взглядом на Европу. Вместе мы будем одной командой, работающей над единой целью - сделать Европу сильнее", - отметила глава ЕК.

Наряду с другими кандидатами, она огласила имена кандидатов на остальные посты членов комиссии. Так, еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности предложен представитель Словакии Марош Шефчович.

Кандидатура Валдиса Домбровскиса из Латвии выдвинута на пост комиссара по экономике и производительности, Вопке Хукстра из Нидерландов - по защите климата и декарбонизации, Апостолос Цицикостас из Греции - по транспорту и туризму и т.д.

Новый состав ЕК будет состоять на 40% из женщин.

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Версия на английском языке EC president presents next college of commissioners for 2024-2029

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