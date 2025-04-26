Начальник Генштаба РФ подтвердил участие военных КНДР в боевых действиях против ВСУ в Курской области

Россия подтвердила участие военнослужащих КНДР в боевых действиях против вооруженных сил Украины.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военнослужащих КНДР в боевых действиях против вооруженных сил Украины в Курской области.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины", - сказал Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Герасимов также сообщил о создании зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины.