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Начальник Генштаба РФ подтвердил участие военных КНДР в боевых действиях против ВСУ в Курской области

Начальник Генштаба РФ подтвердил участие военных КНДР в боевых действиях против ВСУ в Курской области Россия подтвердила участие военнослужащих КНДР в боевых действиях против вооруженных сил Украины.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 15:04
Начальник Генштаба РФ подтвердил участие военных КНДР в боевых действиях против ВСУ в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военнослужащих КНДР в боевых действиях против вооруженных сил Украины в Курской области.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины", - сказал Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Герасимов также сообщил о создании зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины.

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Версия на азербайджанском языке Gerasimov Şimali Koreya hərbçilərinin Kursk vilayətində Ukraynaya qarşı döyüşdüklərini təsdiqləyib

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