Американский путешественник: Разминирование - важный шаг для возвращения людей на освобожденные территории

Разминирование освобожденных территорий имеет ключевое значение для обеспечения безопасного возвращения людей.

Разминирование освобожденных территорий имеет ключевое значение для обеспечения безопасного возвращения людей.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил американский путешественник Басант Садасиван.

Он подчеркнул, что во время армяно-азербайджанского конфликта в этих районах были установлены тысячи мин, и их очистка - важный шаг к устранению негативных последствий для жителей Азербайджана.

"Чтобы люди могли вернуться, жить здесь безопасно и счастливо, крайне важно продолжать работы по разминированию", - отметил путешественник.

Отметим, что члены международного клуба путешественников NomadMania в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана сегодня посетили Джебраильский район.