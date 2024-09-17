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Каллас займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам

Каллас займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам Экс-премьер Эстонии Кая Каллас займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 ноября.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 12:36
Каллас займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Кая Каллас, как вы уже знаете, будет нашим верховным представителем и вице-президентом. Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности", - отметила фон дер Ляйен.

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Версия на английском языке Kaja Kallas appointed as EU High Representative for Foreign Affairs
Версия на азербайджанском языке Kallas Aİ-nin xarici işlər üzrə ali nümayəndəsi vəzifəsini icra edəcək

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