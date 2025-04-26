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Путешественник: Возвращающиеся на освобожденные территории должны чувствовать себя в безопасности

Путешественник: Возвращающиеся на освобожденные территории должны чувствовать себя в безопасности Обеспечение возвращения жителей на освобожденные от оккупации территории - важный вопрос.
Карабах
26 апреля 2025 г. 15:04
Путешественник: Возвращающиеся на освобожденные территории должны чувствовать себя в безопасности

Обеспечение возвращения жителей на освобожденные от оккупации территории - важный вопрос.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом сказал находящийся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана американский путешественник Девон Дебани.

"Я служу в армии 21 год, и сегодня могу наблюдать за тем, что происходило в Азербайджане во время конфликта, а также после него. В настоящее время главный вопрос - обеспечить возвращение азербайджанцев на эти территории. Они должны чувствовать себя в безопасности, не оглядываться в прошлое и иметь возможность продолжать строить лучшее будущее", - добавил он.

Отметим, что члены международного клуба путешественников NomadMania в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана сегодня посетили Джебраильский район. 

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Версия на английском языке Traveler: Those who return to liberated territories must feel safe
Версия на азербайджанском языке Qarabağa gələn səyyah: Azad edilmiş ərazilərə qayıdan sakinlər özlərini təhlükəsiz hiss etməlidirlər

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