Путешественник: Возвращающиеся на освобожденные территории должны чувствовать себя в безопасности

Обеспечение возвращения жителей на освобожденные от оккупации территории - важный вопрос.

Обеспечение возвращения жителей на освобожденные от оккупации территории - важный вопрос.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом сказал находящийся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана американский путешественник Девон Дебани.

"Я служу в армии 21 год, и сегодня могу наблюдать за тем, что происходило в Азербайджане во время конфликта, а также после него. В настоящее время главный вопрос - обеспечить возвращение азербайджанцев на эти территории. Они должны чувствовать себя в безопасности, не оглядываться в прошлое и иметь возможность продолжать строить лучшее будущее", - добавил он.

Отметим, что члены международного клуба путешественников NomadMania в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана сегодня посетили Джебраильский район.