Еврокомиссия уверена в транзите российского газа через Украину

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Еврокомиссия уверена в надежности поставок российского газа в Евросоюз через территорию Украины, говорится в заявлении вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича. "Я убежден, что поставки газа на рынки ЕС останутся надежными", - сказал он, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак и предправления "Газпрома" Алексей Миллер говорили, что отсутствие предоплаты со стороны Украины за март создает существенные риски для транзита газа в ЕС.

Новый поворот в старой теме обозначился 19 февраля. "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа в Донбасс, объяснив это "критическим повреждением" газопроводов. "Газпром" решил проблему, задействовав законсервированные газоизмерительные станции — а всего через несколько часов украинская сторона неожиданно заявила, что восстановила трубы и возобновила подачу газа в регион.