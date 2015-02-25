Еврокомиссия утвердила стратегию создания Энергетического союза ЕС

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия утвердила стратегию создания Энергетического союза ЕС. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

М.Шефчович подчеркнул, что принятый документ позволит создать "более устойчивую, безопасную и конкурентноспособную энергетическую политику ЕС" и обозначит основные направления этой политики на ближайшие 5 лет.

По его словам, над созданием Энергетического союза ЕС будут работать 14 из 29 еврокомиссаров нынешнего состава Еврокомиссии. Стратегия включает в себя шаги по улучшению прозрачности заключения газовых контрактов, развитие регионального сотрудничества и диверсификацию поставок энергоресурсов, интеграцию в единый энергетический рынок и повышение энергоэффективности ЕС.