    31 августа, 2025
    Еврокомиссия расширит военные дотации Польше из нового бюджета ЕС

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Польше "новые военные дотации" из бюджета Евросоюза, поскольку Брюссель считает эту страну "прифронтовым государством, находящимся на границе с Россией и Беларусью".

    Как передает Report, об этом она заявила на пресс-конференции на польско-беларусской границе в Крынках у двухметрового забора с колючей проволокой, построенного на деньги ЕС, в рамках своего турне "по семи прифронтовым государствам ЕС".

    "В новом бюджете ЕС (семилетнем бюджетном плане, подготовленном Еврокомиссией на 2028-2034 годы - ред.) мы предоставим Польше дополнительное финансирование, поскольку она является прифронтовым государством", - сказала фон дер Ляйен.

    "Я хочу выразить европейскую солидарность с Польшей как европейским прифронтовым государством", - заявила она. Фон дер Ляйен высказала мнение, что Польша якобы на протяжении многих лет была "целью подлых гибридных нападений", не уточняя, кто и как нападал на страну.

    Фон дер Ляйен вновь повторила, что в семилетний бюджетный план Еврокомиссия закладывает "увеличение военных инвестиций в пять раз и увеличение расходов на военную мобильность в 10 раз". Под термином "военная мобильность" в Брюсселе подразумевается транспортная инфраструктура для быстрой переброски войск и вооружений со всей Европы и потенциально из Великобритании и США к границам России и Беларуси.

