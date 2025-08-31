Yeni Aİ büdcəsindən Polşaya hərbi yardım məqsədilə maliyyə ayrılacaq
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 15:51
Brüssel ölkəni Rusiya və Belarusla sərhəddə yerləşən cəbhəyanı dövlət hesab etdiyindən Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Polşaya Avropa İttifaqı (Aİ) büdcəsindən "yeni hərbi subsidiyalar" vəd edib.
"Report"un xəbərinə görə, Lyayen bunu ittifaqın yeddi cəbhəyanı ölkəsinə səfəri çərçivəsində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
"Polşa cəbhəyanı dövlət olduğu üçün Aİ-nin yeni büdcəsindən (Avropa Komissiyasının 2028-2034-cü illər üçün hazırladığı yeddiillik büdcə planı – red.) ona əlavə maliyyə ayıracağıq", - Lyayen bildirib.
O vurğulayıb ki, Avropa Komissiyasının yeddiillik büdcə planına hərbi sərmayələrin beş dəfə artırılması və hərbi mobillik üçün xərclərin onqat artırılması daxildir.
