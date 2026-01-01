Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Еврокомиссия рассчитывает на рост экспорта Mercosur в ЕС на 15% к 2040 году

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 00:19
    Еврокомиссия рассчитывает на рост экспорта Mercosur в ЕС на 15% к 2040 году

    Экспорт Южноамериканского общего рынка (Mercosur) в страны Евросоюза после заключения соглашения о свободной торговле увеличится на €9 млрд к 2040 году (более чем 15% от уровня 2024 года).

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЕК, с таким прогнозом выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Парагвае.

    "К 2040 году экспорт Mercosur в ЕС вырастет на €9 млрд. Это очень большое значение", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, на основании соглашения ЕС рассчитывает вложить крупные средства в "химическую и машиностроительную промышленность" стран Южной Америки.

    По данным Евростата, в 2024 году объем экспорта стран Mercosur в Европу достигал €57 млрд, доля сельскохозяйственной продукции составляла 42,7%.

    Прогноз главы Еврокомиссии подтверждает обоснованность протестов европейский фермеров, которые опасаются неконтролируемого потока дешевой аграрной продукции.

