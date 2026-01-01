Еврокомиссия рассчитывает на рост экспорта Mercosur в ЕС на 15% к 2040 году

Экспорт Южноамериканского общего рынка (Mercosur) в страны Евросоюза после заключения соглашения о свободной торговле увеличится на €9 млрд к 2040 году (более чем 15% от уровня 2024 года).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЕК, с таким прогнозом выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Парагвае.

"К 2040 году экспорт Mercosur в ЕС вырастет на €9 млрд. Это очень большое значение", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, на основании соглашения ЕС рассчитывает вложить крупные средства в "химическую и машиностроительную промышленность" стран Южной Америки.

По данным Евростата, в 2024 году объем экспорта стран Mercosur в Европу достигал €57 млрд, доля сельскохозяйственной продукции составляла 42,7%.

Прогноз главы Еврокомиссии подтверждает обоснованность протестов европейский фермеров, которые опасаются неконтролируемого потока дешевой аграрной продукции.