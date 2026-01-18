Avropa Komissiyası MERCOSUR-un Aİ-yə ixracının 2040-cı ilədək 15 % artacağını gözləyir

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 18 yanvar, 2026
    Cənubi Amerika ölkələrinin ümumi bazarı (MERCOSUR) ölkələrinin Avropa İttifaqına ixracı azad ticarət sazişinin bağlanmasından sonra 2040-cı ilə qədər 9 milyard avro artacaq (2024-cü il səviyyəsindən 15 %-dən çox).

    "Report"un Avropa Komissiyasının mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, bu proqnozu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Paraqvayda keçirilən mətbuat konfransında açıqlayıb.

    "2040-cı ilə qədər MERCOSUR-un Aİ-yə ixracı 9 milyard avro artacaq. Bu çox böyük göstəricidir", – deyə Lyayen bildirib. Onun sözlərinə görə, saziş əsasında Aİ Cənubi Amerika ölkələrinin kimya və maşınqayırma sənayesinə böyük sərmayələr yatırmağı planlaşdırır.

    "Avrostat"ın məlumatına görə, 2024-cü ildə MERCOSUR ölkələrinin Avropaya ixrac həcmi 57 milyard avroya çatıb, kənd təsərrüfatı məhsullarının payı isə 42,7 % təşkil edib.

    Avropa Komissiyası rəhbərinin proqnozu ucuz kənd təsərrüfatı məhsullarının nəzarətsiz axınından narahat olan Avropa fermerlərinin etirazlarının əsaslı olduğunu təsdiqləyir.

