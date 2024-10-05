Еврокомиссия прогнозирует рост числа беженцев из Ливана

Еврокомиссия (ЕК) на фоне нового витка эскалации ситуации на Ближнем Востоке предупредила об увеличении числа беженцев из Ливана.
Как передает Report, об этом говорится в отчете ЕК о ситуации с миграцией в Европе.
С учетом того, что много сирийцев покинули Ливан (почти 1,5 млн человек) и тот факт, что гуманитарная ситуация ухудшается, число тех, кто покинет страну, будет расти.
"Хотя полеты в Бейрут и из него были приостановлены, у мигрантов все еще есть возможности использовать морские, наземные и воздушные маршруты, к примеру, аэропорты Каира и Дамаска или наземный путь через Сирию и Турцию, чтобы попытаться достичь ЕС".
В отчете говорится о том, что по состоянию на 29 сентября 345 тыс. человек были перемещены внутри страны в результате конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". К концу сентября около 100 тыс. человек бежали в Сирию.