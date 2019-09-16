Еврокомиссия призвала Лондон предоставить конкретные предложения по Brexit

Еврокомиссия ждет от Лондона конкретных предложений по решению проблемы ирландской границы после Brexit и готова проанализировать их. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ЕК.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели встречу, целью которой было рассмотреть состояние текущих технических переговоров между ЕС и страной по проблеме Brexit и обсудить следующие шаги, сообщает ЕК.

"Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за то, чтобы представить юридически работающее решение (по ирландской границе - ред.), которое было бы совместимо с соглашением об отделении (страны от союза - ред.) Председатель Юнкер подчеркнул, что ЕК по-прежнему готова рассмотреть предложения на предмет их соответствия целям "бэкстопа". Такие предложения пока не поступали", - отмечается в сообщении.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.