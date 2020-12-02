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Еврокомиссия представила стратегию по борьбе с COVID-19 зимой

Еврокомиссия представила стратегию по борьбе с COVID-19 зимой Еврокомиссия (ЕК) представила стратегию борьбы с распространением нового коронавируса для стран - членов Евросоюза в зимний период
Другие страны
2 декабря 2020 г. 17:46
Еврокомиссия представила стратегию по борьбе с COVID-19 зимой

Еврокомиссия (ЕК) представила стратегию борьбы с распространением нового коронавируса для стран - членов Евросоюза в зимний период, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Еврокомиссия приняла стратегию устойчивого управления пандемией в предстоящие зимние месяцы - период, который может привести к увеличению риска передачи вируса из-за особых обстоятельств, таких как собрания в закрытых помещениях, - говорится в распространенном сегодня заявлении ЕК. - Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение всего зимнего периода и до 2021 года, когда начнется внедрение безопасных и эффективных вакцин. После этого Еврокомиссия даст дальнейшие указания относительно постепенной и скоординированной отмены мер сдерживания".

Так, стратегия рекомендует меры по поддержанию пандемии под контролем до тех пор, пока вакцины не станут широко доступными, отмечается в документе. Они включают "физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов", "тестирование и отслеживание контактов", "безопасные поездки", "поддержка психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью", "национальные стратегии вакцинации".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 64 млн человек, примерно 1,5 млн умерли.

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