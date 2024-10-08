Еврокомиссия отклонила предложение КНР о минимальной цене на продажу электромобилей

Брюссель отклонил предложение Пекина установить минимальную цену в 30 тыс. евро для продажи импортируемых электромобилей китайского производства.

Брюссель отклонил предложение Пекина установить минимальную цену в 30 тыс. евро для продажи импортируемых электромобилей китайского производства.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, Европейскую комиссию не устроил подобный компромисс, так как он не решает проблему рыночных искажений, вызванных государственными субсидиями КНР в этой отрасли.

Европейская сторона заявила, что готова пересмотреть другие ценовые обязательства, включая минимальные цены и импортные квоты, по мере продолжения переговоров. Одним из решений, по сообщению источников, может стать индивидуально рассчитанная минимальная цена для каждого автопроизводителя и для каждого типа электромобиля в зависимости от размера и его модельного ряда.

Иные подробности переговоров не приводятся.

Напомним, что страны Евросоюза 4 октября поддержали решение Еврокомиссии о введении постоянных импортных пошлин на китайские электромобили, установив их потолок в 35%. Временные пошлины против китайских электромобилей Еврокомиссия ввела 4 июля, их действие было продлено в августе. Китай сразу расценил это решение как акт протекционизма.