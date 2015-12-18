​Еврокомиссия одобрила меры Киева по безвизовому режиму

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Украина впервые за долгий путь к безвизовому режиму с Европейским союзом получила реальный сигнал и надежду на успешный финиш.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Еврокомиссия заявила в пятницу о выполнении Киевом всех поставленных перед ним условий для отмены визового режима с ЕС. Позитивный отчет ЕК дал надежду украинцам пересекать границу с Европой без виз уже в следующем году.

Диалог между Евросоюзом и Украиной по либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий по визовой либерализации. Киев рассматривает вопрос о предоставлении Украине безвизового режима с Евросоюзом одним из главных приоритетов своей внешней политики.