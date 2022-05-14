Еврокомиссия намерена упростить конфискацию российских активов

Европейская комиссия намерена упростить конфискацию российских активов, собственники которых попали под санкции. Данный процесс призван ускорить реализацию европейских санкций против России.

Европейская комиссия намерена упростить конфискацию российских активов, собственники которых попали под санкции. Данный процесс призван ускорить реализацию европейских санкций против России.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Welt.

Сообщается, что Брюссель пытается активизировать работу в отношении российских и белорусских олигархов и политиков, которые причастны к войне в Украине.

"Еврокомиссия вскоре представит предложение по модернизации существующей правовой базы по конфискации и возвращению активов, чтобы укрепить полномочия национальных органов по отслеживанию, замораживанию, конфискации и управлению преступными доходами", - заявил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, на сегодня активы подсанкционных лиц в Европейском союзе оцениваются в 139 млрд евро, из которых конфискован только один процент. Офисы по возвращению активов во всех 27 странах-участницах ЕС должны получить расширенные полномочия по их выявлению.