Еврокомиссия исключит Каталонию из ЕС в случае обретения ею независимости

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз признает в качестве своего члена только единую Испанию.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил комиссар ЕС по экономике и финансам Пьер Московиси.

По его словам, Каталония будет исключена из состава ЕС, в случае если обретет независимость. При этом вероятность такого исхода событий он отнес к "политической фантастике".

"Представим, что получена независимость, с этого момента независимая Каталония не будет членом ЕС. Европейский союз знает только одну страну-члена - Испанию", - заявил Московиси.

Он подчеркнул, что "на самом деле нет никакой каталонской независимости", но решение кризиса должны найти сами испанцы, и, желательно, путем диалога.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, испанские власти назвали его неконституционным.