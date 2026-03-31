Еврокомиссар Йоргенсен призвал страны ЕС подготовиться к длительным перебоям на энергорынках

Правительства стран Европейского союза должны подготовиться к возможным длительным перебоям на энергетических рынках на фоне войны США и Израиля с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен министрам стран ЕС в преддверии экстренного заседания, запланированного на вторник.

Согласно информации, соответствующее письмо Йоргенсен направил министрам 30 марта, где правительствам рекомендуют "своевременно подготовиться к возможным длительным перебоям в энергоснабжении".

С начала боевых действий на Ближнем Востоке 28 февраля цены на газ в Европе выросли более чем на 70%. При этом закрытие Ормузского пролива не оказало прямого влияния на поставки нефти и газа в ЕС, поскольку значительная часть импорта поступает из других регионов.

Однако, по словам Йоргенсена, Брюссель особенно обеспокоен поставками нефтепродуктов в краткосрочной перспективе, включая авиационное и дизельное топливо.

В письме подчеркивается, что правительствам следует избегать мер, способных увеличить потребление топлива, ограничить торговлю нефтепродуктами или снизить производительность европейских нефтеперерабатывающих заводов.

"Государствам-членам рекомендуется отложить любые работы по техническому обслуживанию нефтеперерабатывающих заводов, не связанные с чрезвычайными ситуациями", - добавлено в письме.