Еврокомиссар не исключили расширения ЕС за счет стран Западных Балкан

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Расширение Евросоюза за счет одной или нескольких стран Западных Балкан может произойти при Еврокомиссии нового состава.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан журналистам в Брюсселе.

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление Албании, Македонии, Сербии и Черногории, официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в феврале 2016 года подала Босния и Герцеговина.

"Нельзя назвать нереалистичным, что это произойдет в течение нового мандата (Еврокомиссии нового состава – ред.)", - сказал Й.Хан.

По его словам, очевиден тот факт, что нереально завершить переговоры о вступлении в ЕС какой-либо из стран Западных Балкан в конце 2017 года или начале 2018 года.

Вместе с тем Хан сообщил, что переговоры о присоединении к ЕС Сербии и Черногории продвигаются в хорошем ритме: Сербия и ЕС открыли восемь из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС, с Черногорией открыты 26, а две предварительно закрыты.