Приказы Израиля покинуть территории в Газе затронула 213 тыс. палестинцев

Приказы Армии обороны Израиля об эвакуации мирного населения в секторе Газа в августе затронули около 213 тыс. палестинцев.

Приказы Армии обороны Израиля с требованием к мирному населению покинуть населенные пункты в секторе Газа в августе затронули около 213 тыс. палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

"С начала августа израильские военные опубликовали девять приказов об эвакуации, которые затрагивают около 213 тыс. человек в Хан-Юнисе, Дейр-эль-Балахе и в меньшей степени в северной Газе", - сказано в докладе, опубликованном на сайте организации.

По данным международной организации, в районе Аль-Маваси плотность населения резко возросла и составляет от 30 до 34 тыс. человек на кв. км. До конфликта этот показатель составлял 1,2 тыс. человек на кв. км. Как отмечают авторы доклада, это резко ухудшает гуманитарную ситуацию в анклаве.