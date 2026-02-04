Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

Европейский депозитарий Euroclear в начале 2026 года планирует перевести в фонд поддержки Украины €1,4 млрд из доходов, полученных от инвестирования заблокированных российских активов.

Как передает Report, это следует из отчета компании.

Всего за 2025 год панировалось €3,3 млрд доходов от замороженных активов РФ направить в европейский фонд для Украины. Первый транш в размере €1,6 млрд перечислили в июле 2025 года. Второй платеж, около €1,4 млрд, ожидается в начале 2026 года. Налоговые выплаты с доходов от российских активов за 2025 год составили €1,1 млрд.

По итогам 2025 года получил €5 млрд процентных доходов от инвестирования активов, что на 26% меньше показателя годом ранее. Снижение депозитарий связал с падением процентных ставок.

Депозитарий оценил потери доходов от бизнеса, связанные с санкциями и ответными мерами России, в €34 млн. Прямые расходы - в €113 млн. Также создан резерв на €342 млн из-за "существенных рисков и неопределенностей". В результате совокупные прямые издержки, отраженные в отчетности Euroclear, достигли €455 млн. На конец декабря 2025 года баланс депозитария составил €222 млрд, из которых €195 млрд приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.