    Эстония в 2026 году потратит на оборону рекордные €2,4 млрд

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 20:17
    Эстония в 2026 году потратит на оборону рекордные €2,4 млрд

    Эстония потратит в наступившем году 5,4% валового внутреннего продукта на оборону.

    Как передает Report, об этом в Facebook сообщил премьер-министр Кристен Михал.

    "В этом году, в 2026 году, оборонные расходы Эстонии, включая иностранные средства, исторически высоки: около 2,4 миллиарда евро, или 5,43 процента ВВП", - написал он.

    По словам эстонского премьера, все закупки, запланированные министерством обороны на прошлый год, успешно выполнены, было приобретено оружие и боеприпасы на сумму 545 млн евро.

    "Всё, что было запланировано, было куплено и готово. Боеприпасы были закуплены за 350 миллионов евро. По сути, один процент нашего ВВП был вложен в необходимые боеприпасы", - сообщил премьер.

    Михал отметил, что Эстония получила больше самоходных артиллерийских систем K9 и мобильные реактивные установки HIMARS.

    "Помимо собственных инвестиций Эстонии в национальную оборону, был добавлен вклад Соединенных Штатов, что свидетельствует о безопасности и качестве наших союзных отношений", - сказал глава правительства.

