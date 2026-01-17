İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Estoniya 2026-cı ildə müdafiəyə 2,4 milyard avro xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 21:03
    Estoniya 2026-cı ildə müdafiəyə 2,4 milyard avro xərcləyəcək

    Estoniya bu il ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 5,4 %-ni müdafiəyə xərcləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Kristen Mixal "Facebook"da paylaşım edib.

    "2026-cı ildə xarici vəsaitlər də daxil olmaqla, Estoniyanın müdafiə xərcləri tarixi baxımdan yüksəkdir: təxminən 2,4 milyard avro və ya ÜDM-in 5,43 faizi", - o yazıb.

    Baş nazirin sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ötən il üçün planlaşdırılan bütün alışlar uğurla həyata keçirilib, 545 milyon avro dəyərində silah və sursat idxal olunub.

    "Planlaşdırılan hər şey hazırdır. 350 milyon avro dəyərində sursat alınıb. Əslində, bizim ÜDM-in bir faizi lazımi sursata qoyulub", - baş nazir bildirib.

    Mixal qeyd edib ki, Estoniya daha çox "K9" özüyeriyən artilleriya sistemləri və "HIMARS" reaktiv sistemləri əldə edib.

    "Milli müdafiəyə Estoniyanın öz investisiyaları ilə yanaşı, Birləşmiş Ştatların da töhfəsi olub. Bu da müttəfiqliyimizin təhlükəsizliyini və keyfiyyətini göstərir", - hökumət başçısı bildirib.

    Kristen Mixal Estoniya müdafiə xərcləri
    Эстония в 2026 году потратит на оборону рекордные €2,4 млрд

    Son xəbərlər

    21:41

    İran ilk dəfə etirazlar zamanı minlərlə insanın öldürüldüyünü təsdiqləyib

    Region
    21:40

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    21:35

    Aİ ilə MERCOSUR arasında azad ticarət sazişi imzalanıb

    Digər ölkələr
    21:19

    Netanyahu: Qəzzanın idarə edilməsi üzrə şuranın tərkibi İsrail ilə razılaşdırılmayıb

    Digər ölkələr
    21:16

    Ukrayna dronları Rusiyanın "Oreşnik" raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

    Digər ölkələr
    21:03

    Estoniya 2026-cı ildə müdafiəyə 2,4 milyard avro xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    20:55

    Tramp Qrenlandiya ilə bağlı bir neçə Avropa ölkəsinə tarif tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:50

    İndoneziyada göyərtəsində 11 nəfər olan təyyarə radarlardan itib

    Digər ölkələr
    20:32

    Ukrayna Rusiya Paralimpiya Komitəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti