Эстония призвала увеличить помощь Украине от ЕС в пять раз

Евросоюз должен изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.

Евросоюз должен изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Европейские страны должны применить другой подход, другую парадигму поддержки Украины. Нынешнего темпа недостаточно", - заявил Рейнсалу.

"Посмотрим на ситуацию в перспективе: ВВП Украины составляет один процент от ВВП Евросоюза. По сути, вся эта борьба сейчас держится на Украине. Большая часть затрат на эту борьбу. А Европа в целом поддержала их примерно пятой частью процента своего ВВП. Мы же изменим ситуацию, если сможем поднять поддержку на вооружения и финансовую помощь до одного процента от нашего ВПП. И это совсем не драматическая цифра", - сказал глава МИД Эстонии.