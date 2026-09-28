Эстония может ограничить покупку недвижимости гражданами РФ и Беларуси

Парламентская комиссия по сельским делам Эстонии одобрила законопроект, предусматривающий ограничение возможностей связанных с Россией и Беларусью лиц приобретать недвижимость в стране.

Как передает Report, со ссылкой на заявление на сайте законодательного органа, ограничения будут распространяться на российских и белорусских граждан, у которых нет разрешения на долгосрочное проживание в странах ЕС или постоянного права на проживание в Эстонии.

Ограничения также коснутся юридических лиц из этих стран и компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане России или Беларуси.

Изменения не будут распространяться на уже приобретенную недвижимость и не ограничат право проживания в Эстонии. Лица, подпадающие под ограничения, сохранят возможность пользоваться рынком аренды, однако не смогут приобретать недвижимость в дальнейшем.

По словам председателя комиссии Урмаса Круузе, законопроект подготовлен с учетом изменившейся ситуации в сфере безопасности. Комиссия предлагает завершить первое чтение законопроекта на пленарном заседании парламента 14 октября.