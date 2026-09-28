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    Эстония может ограничить покупку недвижимости гражданами РФ и Беларуси

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 18:34
    Эстония может ограничить покупку недвижимости гражданами РФ и Беларуси

    Парламентская комиссия по сельским делам Эстонии одобрила законопроект, предусматривающий ограничение возможностей связанных с Россией и Беларусью лиц приобретать недвижимость в стране.

    Как передает Report, со ссылкой на заявление на сайте законодательного органа, ограничения будут распространяться на российских и белорусских граждан, у которых нет разрешения на долгосрочное проживание в странах ЕС или постоянного права на проживание в Эстонии.

    Ограничения также коснутся юридических лиц из этих стран и компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане России или Беларуси.

    Изменения не будут распространяться на уже приобретенную недвижимость и не ограничат право проживания в Эстонии. Лица, подпадающие под ограничения, сохранят возможность пользоваться рынком аренды, однако не смогут приобретать недвижимость в дальнейшем.

    По словам председателя комиссии Урмаса Круузе, законопроект подготовлен с учетом изменившейся ситуации в сфере безопасности. Комиссия предлагает завершить первое чтение законопроекта на пленарном заседании парламента 14 октября.

    Недвижимость Новый законопроект Эстония Российская Федерация (РФ) Беларусь
    Estoniya Rusiya və Belarus vətəndaşlarına daşınmaz əmlak satışını məhdudlaşdırmaq istəyir
    Estonia moves to restrict property purchases by Russia-linked individuals
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