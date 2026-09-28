Estoniya Rusiya və Belarus vətəndaşlarına daşınmaz əmlak satışını məhdudlaşdırmaq istəyir
- 28 sentyabr, 2026
- 19:01
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Estoniya parlamentinin kənd işləri üzrə komissiyası Rusiya və Belarusla əlaqəli şəxslərin ölkədə daşınmaz əmlak əldə etmək imkanlarının məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib.
"Report" parlamentin saytındakı bəyanata istinadən xəbər verir ki, məhdudiyyətlər Avropa İttifaqı ölkələrində uzunmüddətli yaşamaq icazəsi və ya Estoniyada daimi yaşamaq hüququ olmayan Rusiya və Belarus vətəndaşlarına şamil ediləcək.
Məhdudiyyətlər həmçinin bu ölkələrdən olan hüquqi şəxslərə və son benefisiarları Rusiya və ya Belarus vətəndaşları olan şirkətlərə də təsir edəcək.
Dəyişikliklər artıq əldə edilmiş daşınmaz əmlaka şamil olunmayacaq və Estoniyada yaşamaq hüququnu məhdudlaşdırmayacaq. Məhdudiyyətlərə məruz qalan şəxslər icarə bazarından istifadə etmək imkanını qoruyub saxlayacaq, lakin gələcəkdə daşınmaz əmlak ala bilməyəcəklər.
Komissiyanın sədri Urmas Kruuzenin sözlərinə görə, qanun layihəsi təhlükəsizlik sahəsində dəyişmiş vəziyyət nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Komissiya qanun layihəsinin birinci oxunuşunu parlamentin oktyabrın 14-də keçiriləcək plenar iclasında başa çatdırmağı təklif edir.