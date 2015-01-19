ЕСПЧ 22 января объявит решение по иску Тимошенко против Украины

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по иску Юлии Тимошенко против Украины, оно будет обнародовано в четверг, 22 января. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Решение по делу Тимошенко будет обнародовано в письменном виде", - заявили изданию в пресс-службе ЕСПЧ.

В октябре 2011 года экс-премьер Украины была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

После этого Тимошенко обратилась в ЕСПЧ с двумя жалобами, обвинив власть в ее политическом преследовании.

Решение по первому делу было вынесено в 2013 году. Тогда суд в Страсбурге единогласно постановил, что в своих действиях в отношении Тимошенко украинская юстиция нарушила сразу четыре пункта Европейской конвенции по правам человека. Речь идет, в частности, о правах на "свободу и личную неприкосновенность", "безотлагательное рассмотрение судом правомерности заключения под стражу", "компенсацию в случае незаконного ареста".

Одновременно большинством голосов страсбургские судьи постановили тогда не удовлетворять пункт жалобы заявителя, относившийся к условиям госпитализации Тимошенко в Харькове в апреле 2012 года. Ее защита настаивала на том, что политику были умышленно нанесены побои, однако ЕСПЧ не смог найти убедительных подтверждений нарушения статьи о недопустимости жестокого обращения и унижения человеческого достоинства в этом случае.

Во втором иске Тимошенко оспаривает решение суда по сути.